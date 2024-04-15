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ليما يفوز بماراثون الرجال في بوسطن

منذ 56 دقيقة
الإثيوبي سيساي ليما يحتفل بفوزه بماراثون بوسطن الاميركي في 15 نيسان/أبريل 2024

الإثيوبي سيساي ليما يحتفل بفوزه بماراثون بوسطن الاميركي في 15 نيسان/أبريل 2024

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فاز الإثيوبي سيساي ليما بماراثون بوسطن 2024 الاثنين بعد أن منحه انطلاقه منفردا في بداية السباق الفرصة ليحتل المركز الأول في ساعتين وست دقائق و17 ثانية.

واحتل مواطنه محمد إيسا المركز الثاني متأخرا بفارق 41 ثانية عن ليما بينما جاء حامل اللقب الكيني إيفانز تشيبيت في المركز الثالث بفارق دقيقة واحدة وخمس ثوان عن الفائز.

وفي منافسات السيدات، حافظت الكينية هيلين أوبيري على اللقب في بوسطن، حيث عبرت خط النهاية بعد أن سجلت ساعتين و22 دقيقة و37 ثانية متفوقة بفارق ضئيل قدره ثماني ثوان على مواطنتها شارون لوكيدي.

وحلت إدنا كيبلاجات في المركز الثالث متأخرة بفارق 44 ثانية عن أوبيري لتكمل سيطرة كينيا على ماراثون بوسطن الصعب.

    المصدر :
  • رويترز

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