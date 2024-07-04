ليون يبرم أكبر صفقة في تاريخه لضم نياكاتي من فورست

أعلن أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إكمال صفقة ضم الدولي السنغالي موسى نياكاتي بعقد نهائي من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وقضى المدافع نياكاتي (28 عاما)، الذي انضم إلى فورست قادما من ماينز عام 2022، الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد شارك في 35 مباراة.

وقال ليون في بيان إنه سيدفع 31.9 مليون يورو (34.48 مليون دولار) لنوتنجهام فورست، لتكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي الفرنسي.

وجاء ذلك بعد تعاقد ليون يوم الثلاثاء الماضي مع لاعب خط الوسط البلجيكي الدولي أوريل مانجالا من نوتنجهام فورست بعقد نهائي، في صفقة بقيمة نحو 17.7 مليون يورو.

ويستمر عقد نياكاتي مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيو حزيران 2028.