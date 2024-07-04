الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليون يبرم أكبر صفقة في تاريخه لضم نياكاتي من فورست

منذ 42 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إكمال صفقة ضم الدولي السنغالي موسى نياكاتي بعقد نهائي من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وقضى المدافع نياكاتي (28 عاما)، الذي انضم إلى فورست قادما من ماينز عام 2022، الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد شارك في 35 مباراة.

وقال ليون في بيان إنه سيدفع 31.9 مليون يورو (34.48 مليون دولار) لنوتنجهام فورست، لتكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي الفرنسي.

وجاء ذلك بعد تعاقد ليون يوم الثلاثاء الماضي مع لاعب خط الوسط البلجيكي الدولي أوريل مانجالا من نوتنجهام فورست بعقد نهائي، في صفقة بقيمة نحو 17.7 مليون يورو.

ويستمر عقد نياكاتي مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيو حزيران 2028.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مبابي يستمتع بلقاء آخر مع البطل رونالدو
أرسنال يضم الحارس رايا نهائياً بعقد طويل الأمد
نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش يفرض تفوقه ويتجاوز عقبة فيرنلي في بطولة ويمبلدون للتنس

الأكثر قراءة

القيادي في حزب الله نعمة ناصر
من هو القائد الميداني الكبير في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قرب صور؟
من مشاهد الدمار في غزة - رويترز
غزة تحت النار
تطور لافت في اتفاق إنهاء الحرب على غزة.. إليكم آخر المستجدات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
موقع اسرائيلي: نصرالله لم يعد في الضاحية الجنوبية!