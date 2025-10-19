ماجواير يسجل هدف الفوز ليونايتد في اللحظات الأخيرة في الانتصار على ليفربول

سجل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد هدفا بضربة رأس في الدقائق الأخيرة ليضمن فوزا مثيرا 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، منهيا صيام فريقه عن الفوز على مدى تسع سنوات في أنفيلد وموجها ضربة لمنافسة حامل اللقب على اللقب.

وتراجع ليفربول، الذي خسر الآن أربع مباريات متتالية في كل المسابقات، إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وصعد يونايتد، الذي فاز بمباراتين متتاليتين في الدوري لأول مرة تحت قيادة المدرب روبن أموريم، إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفاجأ برايان مبيومو لاعب يونايتد جماهير الفريق المضيف بهدف بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة عندما تقدم أماد ديالو للأمام قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم الذي ركض نحوها وأطلق تسديدة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وسدد كودي خاكبو في القائم ثلاث مرات قبل أن يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 78، عندما حول عرضية فيدريكو كييزا إلى داخل الشباك. لكن ماجواير أشعل حماس جماهير يونايتد بهدف الفوز في الدقيقة 84 عندما مرر برونو فرنانديز الكرة إلى المدافع القوي ليلعبها برأسه في المرمى.