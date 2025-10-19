الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماجواير يسجل هدف الفوز ليونايتد في اللحظات الأخيرة في الانتصار على ليفربول

منذ ساعة واحدة
من المباراة بين برايتون وليفربول. رويترز

من المباراة بين برايتون وليفربول. رويترز

A A A
طباعة المقال

سجل هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد هدفا بضربة رأس في الدقائق الأخيرة ليضمن فوزا مثيرا 2-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، منهيا صيام فريقه عن الفوز على مدى تسع سنوات في أنفيلد وموجها ضربة لمنافسة حامل اللقب على اللقب.

وتراجع ليفربول، الذي خسر الآن أربع مباريات متتالية في كل المسابقات، إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وصعد يونايتد، الذي فاز بمباراتين متتاليتين في الدوري لأول مرة تحت قيادة المدرب روبن أموريم، إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفاجأ برايان مبيومو لاعب يونايتد جماهير الفريق المضيف بهدف بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة عندما تقدم أماد ديالو للأمام قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم الذي ركض نحوها وأطلق تسديدة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وسدد كودي خاكبو في القائم ثلاث مرات قبل أن يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 78، عندما حول عرضية فيدريكو كييزا إلى داخل الشباك. لكن ماجواير أشعل حماس جماهير يونايتد بهدف الفوز في الدقيقة 84 عندما مرر برونو فرنانديز الكرة إلى المدافع القوي ليلعبها برأسه في المرمى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

برشلونة وريال مدريد
ريال مدريد يخطط "للطعن" في قلب برشلونة.. خطة تستهدف النجم الشاب يامال!
فريق أستون فيلا- رويترز
بوينديا يضمن فوز فيلا 2-1 على توتنهام في دوري إنجلترا
بطولة لبنان لكرة القدم
النجمة يواصل تألّقه ويُسقط البرج بثلاثية نظيفة.. والحكمة يحسمها بثنائية أمام الساحل!

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟