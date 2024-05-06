مادويكي يحث لاعبي تشيلسي على تقديم كل ما لديهم للتأهل إلى مسابقة أوروبية

قال نوني مادويكي جناح تشيلسي بعد الفوز الساحق 5-صفر على وست هام يونايتد إن فريقه يحتاج إلى التركيز على التحديات القادمة والفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليحتل الفريق أحد المراكز المؤهلة إلى مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

وتقدم تشيلسي، الذي فاز على وست هام أمس الأحد، إلى المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة متجاوزا مانشستر يونايتد الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم الاثنين. ويتأخر النادي اللندني بنقطتين عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

ويحل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعد ذلك ضيفا على نوتنجهام فورست يوم السبت القادم، ثم برايتون آند هوف ألبيون في 15 مايو أيار الجاري، قبل أن ينهي موسمه على ملعبه أمام بورنموث في 19 من نفس الشهر.

وقال مادويكي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “بالطبع لدينا فرصة. إذا فزنا بجميع مبارياتنا سنرى كيف تسير الأمور، لكن علينا التركيز على المباريات الثلاث الأخيرة. هناك مباراتان صعبتان قادمتان خارج ملعبنا، سنلعبهما بكل جدية.

“عندما تلعب لأحد أكبر الأندية في العالم، عليك أن تشارك في المسابقات الأوروبية طوال الوقت. كان من المخيب للآمال هذا الموسم أننا لم نشارك في أي من تلك المسابقات، والآن لدينا فرصة كبيرة للقيام بذلك الموسم المقبل وعلينا أن نلعب بقوة لنحقق ذلك.

“سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء الموسم بأعلى مستوى ممكن للتأهل لمنافسة أوروبية الموسم المقبل. نحن نعرف ما يمكننا القيام به الآن. لذلك بالنسبة لبقية الموسم، سنبذل كل ما في وسعنا للعودة مرة أخرى إلى أوروبا”.