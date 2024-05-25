ماديسون كيز تفوز بلقب بطولة ستراسبورج للتنس بنتيجة ساحقة

فازت الأمريكية ماديسون كيز بسهولة 6-1 و6-2 على مواطنتها دانييلي كولينز لتحرز بطولة ستراسبورج الدولية للتنس اليوم السبت وتواصل مستواها الجيد على الملاعب الرملية قبل بدء مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة.

وفازت كيز المصنفة الرابعة بأول ألقابها هذا العام ولم تواجه مشاكل تذكر في التغلب على كولينز المصنفة الثالثة والتي ستعتزل في نهاية الموسم.

وقالت كيز “دانييلي، لقد قضيت بضعة أسابيع رائعة للغاية. أحببت جدا أن أشجعك وأشاهدك تفوزين على جميع الذين وقفوا في طريقك. كان من المذهل رؤية ذلك”.

وكسرت كيز إرسال مواطنتها ثلاث مرات في المجموعة الافتتاحية وفازت بخمسة أشواط متتالية لتحسم المجموعة، وبدأت الثانية بنفس المنوال لتتقدم 3-1 قبل أن تكسر كولينز إرسال كيز للمرة الأولى.

لكن فرصة كولينز في العودة تلاشت سريعا، بعدما كسرت كيز إرسالها مرة أخرى لتتقدم 4-2 وتحسم الفوز باللقب عبر كسر ثالث للإرسال.

وقالت كولينز “إنه أسبوع خاص للغاية واجهت فيه واحدة من صديقاتي القدامى، مادي. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أن كنا في العاشرة من عمرنا.

“لا أحب أبدا خسارة المباريات النهائية، إذا كنت سأخسر أمام أحد فلا أمانع الخسارة أمامك، لأنك تعرفين نحن صديقتان أمريكيتان”.

وستلعب كيز، المصنفة 14 في رولان جاروس أمام المكسيكسة ريناتا زارازوا في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق غدا الأحد.

وتواجه كيز، المصنفة 11 بالبطولة، مواطنتها كارولين دوليهايد في مباراتها الافتتاحية.