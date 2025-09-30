مارتن يخضع لجراحة ناجحة في عظمة الترقوة بعد حادث في اليابان

أعلن فريق أبريليا اليوم الثلاثاء أن متسابقه خورخي مارتن خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في عظمة الترقوة بعدما تعرض الإسباني (27 عاما) لحادث خلال سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية مطلع الأسبوع الجاري.

واصطدم مارتن، بطل العالم العام الماضي، بزميله ماركو بيتسيكي في اللفة الافتتاحية يوم السبت وتم استبعاده من سباق الأحد بعد أن كشفت الأشعة عن كسر في عظمة الترقوة اليمنى.

وقال الفريق في بيان “عاد خورخي يوم الأحد إلى إسبانيا للخضوع لجراحة لعلاج الكسر والتي أجريت صباح اليوم الثلاثاء.

“اكتملت الجراحة التي خضع لها خورخي مارتن في عظمة الترقوة اليمنى بنجاح. سيتم تقييم مدة التعافي في الأيام المقبلة اعتمادا على مدى تطور حالته بعد الجراحة. وفقا لما تسمح به اللوائح، لن يتم استبدال مارتن في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى”.

ويحتل مارتن المركز 20 في ترتيب المتسابقين بعد موسم كارثي غاب فيه عن عشرة سباقات بسبب الإصابات بعد أن فاز بلقبه الأول في بطولة العالم للفئة الأولى الموسم الماضي مع فريق براماك.

وأدى حادث تصادم قبل الموسم إلى غيابه عن أول ثلاث جولات، كما أدى حادث في أول سباق له في قطر إلى إصابته بمشاكل في الرئة وكدمات في الضلوع.

وتوج مارك ماركيز سائق دوكاتي بلقبه السابع في بطولة العالم بعد أن احتل المركز الثاني في سباق جائزة اليابان الكبرى.

وهناك خمسة سباقات متبقية في البطولة تبدأ بسباق إندونيسيا مطلع الأسبوع المقبل.