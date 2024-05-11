مارتن يسجل رقماً قياسياً وينطلق أولاً بسباق فرنسا للدراجات النارية

سجل الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج ومتصدر بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية رقما قياسيا جديدا لأسرع لفة في التجارب التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى الفرنسي في حلبة لومان ليحرم حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا متسابق فريق دوكاتي من الانطلاق من المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي.

وشهدت التجارب التأهيلية للسباق بعض الفوضى وعددا من الحوادث.

وتفوق مارتن على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و29.919 ثانية ليصبح أول متسابق يكسر حاجز 90 ثانية في حلبة لومان وتفوق بفارق 0.192 ثانية على بانيايا بينما احتل مافريك بينياليس متسابق فريق أبريليا المركز الثالث ليكمل خط الانطلاق الأول.

وتعرض كل من مارتن وبانيايا لحادث عندما حاول كل منهما تسجيل لفات أسرع وانتهى الأمر أيضا بأليكس إسبارجارو وجاك ميلر بانحرافهما إلى خارج المضمار ورُفعت الأعلام الصفراء وأثرت على فرص إنيا باستيانيني في تسجيل زمن أسرع.

وقال مارتن “كان حادثا بسيطا، تلقيت ضربة على ظهري لكني بخير… أشعر أننا سريعون بما يكفي للمنافسة في سباق السرعة”.

وسينطلق باستيانيني صاحب المركز الثالث في البطولة من المركز العاشر.

وقال بانيايا الذي يحتل المركز الثاني في البطولة بفارق 17 نقطة خلف مارتن “كنت أقاتل من أجل مركز الانطلاق الأول لكني فقدت (السيطرة) على المقدمة عند المنحنى التاسع عندما تجاوزت الخط الأبيض”.

وأضاف “أنا بين رجلين يتمتعان بسرعة جيدة حقا”.

وسيبدأ متسابقا فريق في.آر46 ريسنج وهما فابيو دي جيانانتونيو وماركو بيتزيتشي السباق من المركزين الرابع والخامس بينما سينطلق أليكس إسبارجارو من المركز السادس.

لم يتمكن الإسباني مارك ماركيز متسابق فريق جريسيني دوكاتي من التأهل لجولة التجارب التأهيلية الثانية بعد إلغاء محاولته الأخيرة لتحقيق لفة سريعة في القسم الأول بسبب رفع الأعلام الصفراء على الحلبة وسيبدأ من المركز 13.