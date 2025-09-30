مارتينيز يقود إنتر للفوز 3-صفر على سلافيا براج

حقق إنتر ميلان فوزا سهلا بنتيجة 3-صفر على ضيفه سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بفضل ثنائية من لاوتارو مارتينيز وهدف من دينزل دومفريس.

ورغم الضغط المستمر، احتاج صاحب الأرض إلى نصف ساعة للتقدم في النتيجة، عندما أخطأ حارس سلافيا يندريك ستانيك في تقدير موقفه أثناء محاولة تمرير الكرة، مما أتاح للقائد مارتينيز فرصة خطف الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك بسهولة.

وبعد أربع دقائق فقط، انطلق ماركوس تورام بقوة قبل أن يطلق تمريرة عرضية مثالية إلى دومفريس، الذي لم يجد صعوبة في إنهاء الكرة من مسافة قريبة، مضاعفا تقدم إنتر.

وفي الدقيقة 65، عاد مارتينيز ليسجل هدفه الثاني بعد هجمة رائعة، إذ مرر تورام بكعبه بذكاء إلى أليساندرو باستوني، الذي أرسل عرضية متقنة حولها النجم الأرجنتيني إلى الشباك.

واصل إنتر الضغط لكنه لم يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف، لينهي المباراة بفوز مريح.