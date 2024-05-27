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مارسيال يؤكد رحيله عن مانشستر يونايتد

منذ 4 دقائق
المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال

المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال

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 قال المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال اليوم الاثنين إنه سيرحل عن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتهاء عقده في آخر الشهر المقبل.

وانضم اللاعب البالغ عمره 28 عاما إلى أولد ترافورد في 2015 قادما من موناكو وسجل منذ ذلك الحين 90 هدفا في 317 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي.

وكان رحيله عن يونايتد متوقعا إذ عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة ولم يكن ضمن التشكيلة لأشهر.

ولم يكن في التشكيلة التي فازت 2-1 على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وقال عبر منصة انستجرام للتواصل الاجتماعي “أكتب إليكم بمشاعر متأججة لأودعكم. بعد تسع سنوات لا تصدق في النادي، حان الوقت لأنتقل إلى صفحة جديدة في مسيرتي.

“كنتم مصدر دعم متواصل، في السراء والضراء. كان شغفكم وولاؤكم مصدر حافز مستمر بالنسبة لي”.

وكان المدافع الفرنسي رافائيل فاران قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عزمه الرحيل عن يونايتد.

    المصدر :
  • رويترز

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