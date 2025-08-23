ماركيز يهيمن على حلبة بالاتون بارك ويترك منافسيه خلفه

حطم مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي الرقم القياسي لزمن اللفة في حلبة بالاتون بارك مرتين اليوم السبت ليقتنص مركز أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية بينما خاض زميله في الفريق فرانشيسكو بانيايا أسوأ تجارب تأهيلية له هذا الموسم.

وسينضم إلى ماركيز، الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم، في الصف الأمامي ماركو بيتسكي من فريق أبريليا وفابيو دي جيانانتونيو من فريق في.آر.46 ريسنج، إذ خاض كل منهما معركة خلال التجارب الأولى للوصول للتجارب التأهيلية.

وقال ماركيز “إنها مفاجأة (أن نراهم في الصف الأمامي) وفي نفس الوقت، لا، لأننا لا يمكن أن ننسى أننا في حلبة جديدة.

“في كل مرة تستبدل الإطارات بأخرى جديدة، تجد أفاقا جديدة. لذلك كانوا قادمين من التجارب الأولى وحقيقة أنهم نفذوا بالفعل هجومين زمنيين.

“كانا سريعين للغاية، لكننا قمنا بعملنا. سعيد جدا بالانطلاق من الصف الأمامي خاصة من مركز أول المنطلقين”.

وشهدت الحصة الكثير من الإثارة، إذ تعرض بيدرو أكوستا من فريق (كيه.تي.إم) — الأسرع في التجارب الحرة أمس الجمعة — لحادث مبكر أدى إلى تدمير دراجته.

وانطلق أكوستا مسرعا نحو الحاجز، واستخدم إحدى الدراجات التي تستخدم في نقل المتسابقين دراجين إلى منطقة كل فريق خلف المرأب.

ورغم أنه تمكن من إكمال لفة إضافية، إلا أنه لم يحقق سوى المركز السابع بدراجته الاحتياطية.

ورد ماركيز على اقتراب منافسيه من رقمه القياسي الأولي في اللفة بالخروج مرة أخرى وتحقيق زمن قياسي آخر قدره دقيقة واحدة و36.518 ثانية لينتزع مركز أول المنطلقين للمرة الثامنة له هذا الموسم.

وتأهل شقيقه أليكس، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 142 نقطة خلفه، في المركز 11.