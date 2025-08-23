ماركيز يواصل هيمنته بفوزه بسباق السرعة في جائزة المجر الكبرى

تصدر مارك ماركيز متسابق دوكاتي من البداية إلى النهاية ليفوز بسباق السرعة للمرة 13 في 14 جولة هذا الموسم، هذه المرة في جائزة المجر الكبري ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم السبت ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه في صدارة الترتيب العام.

وانضم إلى ماركيز على منصة التتويج، فابيو دي جيانانتونيو وفرانكو موربيديلي متسابقا في.آر.46 ريسنج، فيما احتل لوكا ماريني متسابق هوندا المركز الرابع.

وفي اللفة الافتتاحية خرج ثلاثة متسابقين من السباق في حوادث منفصلة، وتسبب فابيو كوارتارارو متسابق ياماها في حادث تعرض له في المنعطف الأول.

واحتل أليكس ماركيز متسابق جريسيني ريسنج، وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين، المركز الثامن، بينما جاء زميل مارك في الفريق فرانسيسكو بانيايا في المركز 13. ويحتل بانيايا المركز الثالث في الترتيب العام.