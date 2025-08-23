السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماركيز يواصل هيمنته بفوزه بسباق السرعة في جائزة المجر الكبرى

منذ 5 دقائق
مارك ماركيز

مارك ماركيز

A A A
طباعة المقال

تصدر مارك ماركيز متسابق دوكاتي من البداية إلى النهاية ليفوز بسباق السرعة للمرة 13 في 14 جولة هذا الموسم، هذه المرة في جائزة المجر الكبري ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم السبت ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه في صدارة الترتيب العام.

وانضم إلى ماركيز على منصة التتويج، فابيو دي جيانانتونيو وفرانكو موربيديلي متسابقا في.آر.46 ريسنج، فيما احتل لوكا ماريني متسابق هوندا المركز الرابع.

وفي اللفة الافتتاحية خرج ثلاثة متسابقين من السباق في حوادث منفصلة، وتسبب فابيو كوارتارارو متسابق ياماها في حادث تعرض له في المنعطف الأول.

واحتل أليكس ماركيز متسابق جريسيني ريسنج، وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين، المركز الثامن، بينما جاء زميل مارك في الفريق فرانسيسكو بانيايا في المركز 13. ويحتل بانيايا المركز الثالث في الترتيب العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

برينان جونسون لاعب توتنهام هوتسبير يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه ضد مانشستر سيتي. رويترز
توتنهام يهزم سيتي 2-صفر ويواصل انطلاقته القوية بقيادة فرانك
سباق دراجات نارية
ماركيز يهيمن على حلبة بالاتون بارك ويترك منافسيه خلفه
كأس العالم
ترامب يعلن من البيت الأبيض: موعد ومكان قرعة مونديال 2026

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل