ماركيز يوسع الفارق في صدارة بطولة العالم للدراجات النارية إلى 175 نقطة

فاز مارك ماركيز متسابق دوكاتي بأول جائزة كبرى في المجر منذ 33 عاما على حلبة بالاتون بارك اليوم الأحد ليحقق ثنائية سباق السرعة والجائزة الكبرى للمرة السابعة تواليا ويوسع الفارق في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية إلى 175 نقطة.

ورغم أنه انطلق من المركز الأول، فإن ماركيز تراجع إلى ما دون المركز الثالث مبكرا، لكنه نجح في استعادة الصدارة.

وانضم بيدرو أكوستا متسابق (كيه.تي.إم) وماركو بيزيكي من فريق أبريليا إلى ماركيز على منصة التتويج بينما احتل حامل اللقب خورخي مارتن المركز الرابع – وهو أفضل نتائجه مع فريق أبريليا منذ عودته من الإصابة.

وأنهى أليكس ماركيز من فريق جريسيني ريسنج، والذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للمتسابقين، السباق في المركز 14 بعد سقوط مبكر.

وبعدما حقق فوزه 13 في سباقات السرعة هذا الموسم أمس السبت، بدأ ماركيز سباق الجائزة الكبرى بصورة جيدة ليتصدر قبل المنعطف الأول.

لكن بيزيكي انتزع الصدارة في المنعطف التالي، بعد أن احتك ماركيز بدراجة أبريليا وفقد سرعته ليتراجع إلى المركز الرابع.

وقال ماركيز “لحسن حظ كلينا، تمكنت من تدراك الوضع والحيلولة دون وقوع حادث، ومضى في طريقه. لكن منذ تلك اللحظة، تغير مسار السباق قليلا”.

كان بيزيكي وصاحب المركز الثاني فرانكو موربيديلي على الإطارات اللينة وتقدم ماركيز، الذي استخدم الإطارات المتوسطة، بسهولة إلى المركز الثاني بمجرد أن وصلت إطاراته لدرجة الحرارة المناسبة.

ونجح أكوستا أيضا في تجاوز موربيديلي بسلاسة ليتقدم إلى المركز الثالث لكنه كان متأخرا بنحو ثانيتين على ماركيز كان كتفا بكتف مع بيزيكي في صراعهما على الصدارة.

* ماركيز ينقض

انتظر ماركيز الوقت المناسب. وجاءت اللحظة الحتمية في اللفة 11 عندما انقض على بيزيكي ليستعيد الصدارة قبل أن ينطلق مسرعا.

وقال “عندما رأيت الإطار الخلفي اللين بدأ يتآكل، كنت أستخدم الإطارات المتوسطة، وبدأت الهجوم. كان إيقاعي رائعا. كنت أقود بانسيابية على الحلبة”.

وبعد خمس لفات، قام أكوستا بمهاجمة بيزيكي قبل المنعطف الأول، ليتجاوز متسابق أبريليا من خط التسابق الداخلي وواصل التألق في المنعطف التالي ليحتل المركز الثاني.

وقال بيزيكي “كنت بحاجة إلى القدر الأكبر من التماسك الذي يقدمه الإطار اللين أثناء الكبح، لذا خاطرت باستخدامه. لكن بالنسبة لنا، ربما كان من الأفضل استخدام الإطار المتوسط”.

ورغم أن أكوستا كان يسعى لتخطي ماركيز، فإن الأخير رفع مستواه قرب نهاية السباق ووسع الفارق إلى أكثر من ثلاث ثوان.

ومع ذلك، كان أكوستا سعيدا بالمركز الثاني بعدما تحطمت دراجته النارية في حادث خلال التجارب التأهيلية.

وقال أكوستا “أريد فقط أن أشكر كل واحد منهم لأنهم كانوا يعملون حتى الساعة الثانية صباحا لإحضار دراجتين جديدتين تماما لهذا (السباق)”.