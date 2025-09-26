ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان سيغيب عن المباريات لعدة أسابيع!

انضم مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس إلى قائمة الإصابات الطويلة للنادي بعدما أعلن الفريق الفرنسي اليوم الجمعة أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن المباريات لعدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وأصيب اللاعب (31 عاما)، والذي انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2013 وشارك في أكثر من 300 مباراة في الدوري الفرنسي، قبل أيام من مواجهة مضيفه برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، كما أصيب جواو نيفيز وديزريه دوي وعثمان ديمبلي.

وأضاف باريس سان جيرمان أن نيفيز ودوي وديمبيلي يواصلون عملية التأهيل.

ويستضيف باريس سان جيرمان حامل اللقب منافسه أوكسير في الدوري الفرنسي غدا السبت.