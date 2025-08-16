مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة في النمسا من الصف الثاني

فاز مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي بسباق السرعة ضمن سباق جائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت على الرغم من انطلاقه من الصف الثاني، متغلبا على شقيقه وأقرب منافسيه على اللقب أليكس عند خط النهاية في حلبة رد بول.

وعلى الرغم من أنه لم يفز بأي سباق في النمسا، إلا أن الإسباني قدم سباقا خاليا من المشكلات من المركز الرابع على الانطلاق ليحقق فوزه 12 ضمن 13 سباقا للسرعة هذا الموسم، مما يؤكد هيمنته المطلقة في السباق الأقصر.

وبهذا الفوز، ابتعد مارك ماركيز بفارق 123 نقطة عن أليكس ماركيز من فريق جريسيني ريسنج في صدارة البطولة، و180 نقطة فوق زميله في فريق دوكاتي فرانشيسكو بانيايا، الذي اضطر للانسحاب بسبب مشكلات في دراجته.

واحتل بيدرو أكوستا من فريق كيه.تي.إم المركز الثالث في السباق الذي أقيم على أرض الفريق ليكمل منصة تتويج إسبانية خالصة، فيما أنهى ماركو بتسيكي، صاحب المركز الأول عند الإنطلاق والمنتمي لفريق أبريليا السباق في المركز الرابع.