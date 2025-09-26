الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
ماريسكا: تشيلسي سيريح بالمر.. والسبب؟

منذ ساعة واحدة
إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

ال المدرب إنزو ماريسكا، اليوم الجمعة، إن نادي تشيلسي قرر إراحة لاعب الوسط الهجومي كول بالمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لمساعدته على التعافي من إصابة.

وعانى الدولي الإنجليزي من إصابة في أعلى الفخذ الشهر الماضي لكنه عاد إلى الملاعب ليسجل في مباراتين متتاليين أمام برنتفورد وبايرن ميونيخ.

ومع ذلك، اضطر اللاعب (23 عاما) للخروج من الملعب بسبب الإصابة خلال الخسارة 2-1 يوم السبت أمام مضيفه مانشستر يونايتد.

وقال ماريسكا للصحفيين قبل مواجهة ضيفه برايتون آند هوف ألبيون غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز “نعم، قررنا حماية كول قليلا حتى لا تتفاقم إصابته.

“قررنا إراحته لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى فترة التوقف الدولي لنرى ما إذا كان بوسعه التعافي بنسبة مئة في المئة ليكون لائقا بعد فترة التوقف الدولي.

“لا أعتقد أنه يحتاج إلى جراحة، لكن فقط للسيطرة على الألم في الفخذ قررنا التحلي بالحذر قليلا مع حالته”.

    المصدر :
  • رويترز

