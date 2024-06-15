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مافريكس يتجنب خسارة سريعة أمام بوسطن بنهائي دوري السلة الأمريكي

منذ 49 دقيقة
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سجل لوكا دونتشيتش 29 نقطة بينها 25 في النصف الأول من المباراة وأضاف كايري إيرفينج 21 نقطة ليفوز دالاس مافريكس 122-84 على ضيفه بوسطن سيلتيكس في المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية ويتفادى هزيمة سريعة مخجلة.

وستنتقل المباريات مرة أخرى إلى بوسطن حيث تقام المباراة الخامسة بعد غد الاثنين والتي سيسعى سيلتيكس خلالها إلى حسم اللقب على أرضه.

وأثبت دالاس وجوده عبر تأجيل الحسم بعد أن هيمن سيلتيكس وفاز بالمباريات الثلاث الأولى من النهائيات التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات وأصبح على بعد انتصار واحد فقط من التتويج.

وهذه هي المباراة الأولى في المباريات الأربع التي يتجاوز فيها مافريكس عتبة 100 نقطة أمام بوسطن.

وجاءت النتيجة بمثابة خيبة أمل لسيلتيكس الذي لا يزال مهيمنا على النهائيات.

وقاد جيسون تيتوم سيلتيكس بتسجيل 15 نقطة وأضاف سام هاوزر 14 نقطة وبايتون بريتشارد 11 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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