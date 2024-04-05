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مافريكس يهزم هوكس في دوري السلة الأمريكي

منذ 13 دقيقة
كرة السلة

كرة السلة

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بفضل 51 نقطة من لاعبيه كايري إيرفينج ولوكا دونتشيتش فاز دالاس مافريكس على ضيفه أتلانتا هوكس 109-95 في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ومنح إيرفينج فريقه 26 نقطة بينما أحرز دونتيشتش 25 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجل دونتشيتش 73 نقطة وهو رقم قياسي على مستوى فريقه في مواجهة أتلانتا في 26 يناير كانون الثاني الماضي.

وسجل بوجدان بوجدانوفيتش لاعب أتلانتا 17 نقطة لفريقه وسيطر على سبع كرات مرتدة بينما أضاف زميله ديجونتي موراي 16 نقطة لكن الفريق خسر بعد فوزه في ست من آخر سبع مباريات سابقة.

وفي مواجهة أخرى تجاوز لوس أنجليس كليبرز بدايته البطيئة وفاز على ضيفه دنفر ناجتس 102-100 لينهي سلسلة هزائم استمرت في خمس مباريات متتالية على أرضه وعزز قبضته على المركز الرابع في القسم الغربي للبطولة قبل آخر ست مباريات في الدور التمهيدي.

أحرز بول جورج 26 نقطة للفريق الفائز بينما سجل زميله جيمس هاردن 20 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

ومنح نيكولا يوكيتش لاعب دنفر فريقه 26 نقطة وسيطر على 17 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه بينما أحرز زميله آرون جوردون 18 نقطة.

وفي بقية مباريات البطولة التي أقيمت الليلة الماضية فاز نيويورك نيكس على ضيفه سكرامنتو كينجز 120-109 وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خارج ملعبه على ميامي هيت 109-105.

وفاز جولدن ستيت وريورز على مضيفه هيوستون روكتس 133-110.

    المصدر :
  • رويترز

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