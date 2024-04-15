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ماكرون يعبر عن ثقته في نجاح حفل افتتاح الأولمبياد رغم التهديدات الأمنية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2024 10:02 صباحًا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل الجاري، إنه واثق من أن بلاده ستستضيف حفل افتتاح “كبير للغاية” للألعاب الأولمبية في يوليو تموز المقبل رغم المخاوف بشأن الأمن ومخاطر الإرهاب.

وقال ماكرون لإذاعة (آر.إم.سي) ومحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية “يمكننا أن نفعل ذلك وسنفعله”، مضيفا أن السلطات الفرنسية مع ذلك “ليست ساذجة” فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية.

ومع ذلك، قال ماكرون إن خيارات “الخطة البديلة” مطروحة على الطاولة إذا كشف التقييم الأمني ​​للحكومة مع اقتراب موعد الأولمبياد أنه سيكون من الخطير للغاية إقامة الحفل كما هو مخطط له على نهر السين.

    المصدر :
  • رويترز

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