ماكس فرستابن يتصدر من جديد سباق الفورمولا 1 بفوزه في جائزة الصين

فاز بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق جائزة الصين الكبرى الحلقة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد 21 نيسان/أبريل الحاري، بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثاني ليحرم رد بول من السيطرة على أول مركزين.

وهذا هو أول سباق يقام في حلبة شنغهاي الدولية منذ خمسة أعوام.

وحقق فرستابن الفوز انطلاقا من المركز الأول وهو الانتصار الرابع له في خمسة سباقات أقيمت خلال الموسم الحالي كما سبق له الفوز بسباق السرعة الأول في الموسم أمس السبت.

واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن في رد بول المركز الثالث في أجواء جافة شهدت نزول سيارة الأمان مرتين.

ويحتل بيريز أيضا المركز الثاني في قائمة السائقين متخلفا بفارق 25 نقطة عن فرستابن.

وحصل سائقا فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو والإسباني كارلوس ساينز على المركزين الرابع والخامس على الترتيب في حين احتل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل المركز السادس مباشرة قبل الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي حصل على نقطة إضافية لتسجيله أسرع لفة أيضا.