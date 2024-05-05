"ماكس فرستابن" يحتفظ بزخمه وينطلق من المركز الأول في سباق ميامي

انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات مركز أول المنطلقين في سباق جائزة ميامي الكبرى اليوم السبت ليبدأ السباق من مقدمة الصف الأول للسباق السادس على التوالي هذا الموسم.

وعزز فرستابن، الذي سينطلق من المركز الأول للمرة السابعة على التوالي منذ سباق أبوظبي العام الماضي، ما يُعد حتى الآن نهاية أسبوع مثالية للسائق الهولندي الذي تصدر حصة التجارب الوحيدة والتجارب المؤهلة لسباق السرعة أمس الجمعة ثم فاز بسباق السرعة في وقت سابق اليوم.

وكان الأسطورة الفرنسية آلان بروست، مع فريق وليامز عام 1993، آخر سائق ينطلق من المركز الأول في أول ستة سباقات في الموسم.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثاني يليه كارلوس ساينز، السائق الوحيد باستثناء فرستابن الذي يفوز بسباق هذا الموسم، في المركز الثالث.