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ماكينستري مدرباً جديداً لمنتخب جامبيا لكرة القدم

منذ 5 دقائق
كرة القدم

كرة القدم

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‭ ‬تعاقد منتخب جامبيا لكرة القدم مع المدرب الأيرلندي جوناثان ماكينستري قبل أسابيع من استئناف مشواره في تصفيات كأس العالم.

وسبق لماكينستري (38 عاما) تدريب منتخبات سيراليون ورواندا وأوغندا.

ولم يكشف المجلس الوطني للرياضة في جامبيا الذي تعاقد مع ماكينستري عن تفاصيل العقد ومدته.

وكان ماكينستري غير معروف نسبيا حين عينته سيراليون لتدريب منتخبها في 2015 لكنه أقيل بعد عام.

وأمضى 18 شهرا مدربا لرواندا وقضى فترة مماثلة مع أوغندا.

وجامبيا واحدة من أصغر الدول في أفريقيا لكن تحت قيادة المدرب السابق البلجيكي توم سينتفيت بلغت آخر نسختين من نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ووصلت لدور الثمانية بشكل مفاجئ في ظهورها الأول في نسخة 2021 في الكاميرون.

وتلعب جامبيا مع سيشل في الثامن من يونيو حزيران والجابون في 11 يونيو ضمن المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وخسرت أول مباراتين لها في التصفيات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أمام بوروندي وساحل العاج.

    المصدر :
  • رويترز

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