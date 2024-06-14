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مالي تفسخ عقد مدربها بعد التعادل في تصفيات كأس العالم

منذ 38 دقيقة
أريك شيل

أريك شيل

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قال الاتحاد المالي لكرة القدم في بيان أمس الخميس إنه أقال أريك شيل مدرب المنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية من منصبه.

وفي البيان الذي بثه التلفزيون الوطني لم يذكر الاتحاد أي سبب لإقالة المدرب لكن القرار جاء بعد أيام من تعادل مالي بدون أهداف مع مدغشقر التي لعبت بعشرة لاعبين في تصفيات كأس العالم في جوهانسبرج.

وقال بيان الاتحاد “في اجتماع غير عادي اليوم وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المالي لكرة القدم بالإجماع… على انهاء التعاون بين مدرب المنتخب الأول للبلاد السيد أريك سيكو شيل والاتحاد.”

وولد شيل (46 عاما) في ساحل العاج لأب فرنسي وأم من مالي وترعرع في فرنسا. وكلاعب على مستوى الأندية أمضى شيل معظم مسيرته في فرنسا ولعب لمالي على المستوى الدولي وشارك مع منتخبها في خمس مباريات ما بين 2004 و2006.

وعين شيل مدربا لمنتخب مالي الأول في مايو أيار 2022 وصعد الفريق تحت قيادته لدور الثمانية في كأس أمم افريقيا 2023 في ساحل العاج في وقت سابق من العام الجاري.

وقبل توليه تدريب مالي أشرف شيل على تدريب أندية مغمورة في فرنسا.

    المصدر :
  • رويترز

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