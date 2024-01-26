مانشستر سيتي: فيليبس سينتقل إلى وست هام معاراً حتى نهاية الموسم

كشف نادي “مانشستر سيتي” بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، أن لاعبه في خط الوسط “كالفن فيليبس” سينتقل إلى نادي “وست هام يونايتد” على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف أي من الناديين عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير إعلامية بريطانية أفادت أنه لا يوجد بند خيار لشراء فيليبس (28 عاما) والذي يتبقى في عقده مع مانشستر سيتي أربع سنوات.

وقال فيليبس “أنا سعيد حقا لوجودي هنا.

“لقد كانت هناك الكثير من التكهنات حول انتقالي إلى وست هام، لذلك أنا متحمس حقا لأبدأ الآن”.

وانضم لاعب منتخب إنجلترا إلى مانشستر سيتي قادما من ليدز يونايتد في صيف 2022 مقابل حوالي 45 مليون جنيه إسترليني (57.2 مليون دولار) لكنه غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الكتف.

وتراجع ترتيب فيليبس بين لاعبي مانشستر سيتي الأساسيين إثر انتقاد بيب جوارديولا مدرب الفريق له على عودته بوزن زائد من كأس العالم 2022، ليشارك في أربع مباريات فقط في الدوري الممتاز كبديل هذا الموسم.

ويأمل لاعب الوسط المدافع أن يحصل على مكان في قائمة منتخب إنجلترا التي ستشارك في بطولة أوروبا بعد خمسة أشهر، وقد يساعده اللعب بشكل منتظم مع وست هام على اقناع المدرب جاريث ساوثجيت بقدراته.

المصدر: رويترز