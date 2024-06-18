مانشستر سيتي يبدأ دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي في ملعب تشيلسي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، إن مانشستر سيتي سيستهل حملة الدفاع عن لقبه الخامس على التوالي برحلة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي في 18 أغسطس آب المقبل.

وسيواجه إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الجديد فريقا مألوفا نظرا لأنه سبق له مساعدة بيب جوارديولا خلال موسم فوز الفريق بالثلاثية كما قام أيضا بتدريب فريق الشباب في سيتي.

ويستضيف مانشستر يونايتد الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي فولهام في أول مباراة بالموسم يوم 16 أغسطس آب بينما يستضيف أرسنال وصيف بطل الدوري الموسم الماضي ولفرهامبتون واندرارز في أول مباراة له يوم 17 أغسطس.

ومن بين المباريات الافتتاحية الأخرى، يستضيف ليستر سيتي الفائز بدوري الدرجة الثانية توتنهام هوتسبير ويستضيف نيوكاسل يونايتد فريق ساوثامبتون الفائز في نهائي ملحق الصعود.

ويستضيف إيبسويتش تاون، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاما من الصعود مرتين متتاليتين، ليفربول في مباراة مبكرة يوم 17 أغسطس.

وسيبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف أغسطس بعد إلغاء استراحة منتصف الموسم من جدول البطولة من أجل السماح بفترة راحة أطول في نهاية الموسم.