مانشستر سيتي يتعاقد مع الأرجنتيني كلاوديو إتشيفري

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 25-1-2024) التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إتشيفري (18 عاما) قادما من ريفر بليت حتى يونيو حزيران 2028.

وسيبقى إتشيفري في النادي الذي يتخذ من بوينس أيرس مقرا له، حيث شارك في ست مباريات حتى الآن بعد ظهوره الأول مع النادي في يونيو حزيران الماضي، حتى مطلع العام المقبل.

وكان قائدا لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاما والتي أقيمت العام الماضي في إندونيسيا حيث سجل ثلاثية في الفوز 3-صفر على البرازيل في دور الثمانية قبل أن يخسر فريقه في قبل النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا التي مضت في طريقها للفوز باللقب.

ويسير إتشيفري بهذا على خطى خوليان ألفاريز الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين والذي انتقل إلى سيتي قادما من ريفر بليت.

ولم يكشف الجانبان عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل إعلام بريطانية بنحو 12.5 مليون جنيه إسترليني (15.9 مليون دولار) إضافة إلى مكافآت.