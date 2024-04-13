مانشستر سيتي يعتلي الصدارة مؤقتاً بفوز ساحق (5-1) على لوتون تاون

حقق مانشستر سيتي، حامل اللقب، فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-1 على لوتون تاون اليوم السبت، ليعتلي الصدارة المؤقتة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. سجل دايكي هاشيوكا هدفًا بالخطأ في مرماه، في حين عزز إرلينج هالاند صدارته لقائمة هدافي المسابقة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 73 نقطة قبل ست مباريات على نهاية الموسم، ويحتل الصدارة مؤقتًا في سباق اللقب بفارق نقطتين عن كل من أرسنال وليفربول، اللذين يمكنهما التقدم في حال فوزهما غدًا الأحد.

من جانبه، يحتل لوتون تاون المركز الثامن عشر في الترتيب، ويبتعد بنقطة واحدة عن منطقة الأمان في سباق البقاء بالدوري الممتاز الإنجليزي.