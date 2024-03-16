مانشستر سيتي يفوز على نيوكاسل (2-صفر) بالدوري الإنكليزي

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفضل هدفين من برناردو سيلفا ليفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد الباهت باستاد الاتحاد اليوم السبت.

تقدم سيتي في الدقيقة 13 عندما سدد سيلفا كرة اصطدمت بمدافع نيوكاسل دان بيرن وخدعت الحارس مارتن دوبرافكا.

وعزز صاحب الضيافة تقدمه 2-صفر في الدقيقة 31 وكان صانع اللعب البرتغالي سيلفا هو المسجل مرة أخرى إذ توغل من الجهة اليمنى وسدد الكرة لتصطدم برأس سفين بوتمان وتخدع دوبرافكا مرة أخرى.

وانضم سيتي إلى كوفنتري سيتي، الذي حقق فوزا مفاجئا 3-2 على ولفرهامبتون واندررز في وقت سابق اليوم، في قرعة الدور قبل النهائي المقررة بعد انتهاء مواجهات دور الثمانية المتبقية غدا الأحد والتي تضم تشيلسي أمام ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أمام ليفربول.