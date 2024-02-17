مانشستر سيتي يُعادل تشيلسي (1-1) بالدوري الإنكليزي

سجل رودري هدفا في آخر عشر دقائق لينقذ مانشستر سيتي من الخسارة على ملعبه ويمنحه التعادل 1-1 أمام تشيلسي في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024.

ومنح تعادل مانشستر سيتي متنفسا لليفربول المتصدر (57 نقطة) ووصيفه أرسنال (55 نقطة)، بعد أن ارتفع رصيد بطل الدوري الإنجليزي في آخر ثلاث مواسم إلى 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وحرم تشيلسي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز السابع له على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتعادل للمرة الخامسة هذا الموسم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة، في المركز العاشر في جدول الترتيب.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول على ملعب الاتحاد قبل ثلاث دقائق من الاستراحة، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها نيكولاس جاكسون الذي تقدم على الجناح الأيمن ومرر الكرة نحو رحيم سترلينج غير المراقب على الجهة الأخرى الذي استلمها وراوغ آخر مدافع قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وضغط مانشستر سيتي بكل خطوطه تقريبا بحثا عن هدف التعادل بعد نهاية الاستراحة، وفي المقابل اعتمد تشيلسي على المرتدات.

وأهدر سيتي عددا كبيرا من الفرص وسط تألق واضح من جورجي بيتروفيتش حارس تشيلسي، الذي أنقذ مرماه من تسديدات إرلينج هالاند وفيل فودن.

وأضاع هالاند بغرابة فرصة ثمينة لتسجيل التعادل في الدقيقة 78 بعد تمريرة عرضية متقنة من كيفن دي بروين قابلها المهاجم النرويجي غير المراقب بضربة رأس من مسافة قريبة لكن الكرة خرجت فوق العارضة.

وأسفر ضغط سيتي أخيرا عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق رودري، الذي أطلق تسديدة مباشرة بقوة من داخل المنطقة، اصطدمت في أحد مدافعي تشيلسي وسكنت الشباك.