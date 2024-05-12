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مانشستر يونايتد يحقق لقب كأس الاتحاد الإنكليزي للسيدات لأول مرة بفوزه على توتنهام

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 7:06 مساءً
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

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فاز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى بعد فوزه 4-صفر على توتنهام هوتسبير في النهائي اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024.

وسنحت ليونايتد أفضل الفرص طوال المباراة وافتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عندما أطلقت لاعبة الوسط إيلا تون تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستسلم توتنهام، الذي خاض نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لأول مرة، في الشوط الثاني واهتزت شباكه مرتين متتاليتين، أولا بضربة رأس من ريتشيل وليامز قبل أن تستغل لوسيا جارسيا تمريرة سيئة من حارسة المرمى بيكي سبنسر لتجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 57.

وأضافت جارسيا هدفا آخر لتكمل رباعية فريقها عبر كرة غيرت اتجاهها في الدقيقة 74 ليعوض يونايتد خسارته في نهائي العام الماضي أمام تشيلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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