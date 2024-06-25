مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن المهاجم "جرينوود"

رفض مانشستر يونايتد عرض لاتسيو بشأن انتقال مهاجم الفريق ميسون جرينوود، الذي لعب الموسم الماضي لصالح “خيتافي” على سبيل الإعارة، حسبما ذكر موقع الصحفي جيانلوكا دي مارزيو.

وبحسب المصادر، فإن لاتسيو يتفاوضون بنشاط بشأن انتقال لاعب كرة القدم الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا.وعرض لاتسيو على مانشستر يونايتد 20 مليون يورو و50% من قيمة البيع المستقبلي للاعب.

جدير بالذكر أن جرينوود شارك مع خيتافي الموسم الماضي في 36 مباراة بجميع البطولات، حيث سجل 10 أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.ويستمر العقد الحالي للاعب مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2025، وبحسب موقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية للاعب 25 مليون يورو.