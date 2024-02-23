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مانشستر يونايتد يعتزم لقاء ليفربول وأرسنال وديا في الولايات المتحدة

منذ 47 دقيقة
ما نشستر يونايتد وليفربول

ما نشستر يونايتد وليفربول

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يعتزم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مواجهة غريميه ليفربول وأرسنال وديا في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري ضمن تحضيراته للموسم القادم.

وسيلعب يونايتد ضد أرسنال يوم 27 يوليو تموز في لوس أنجليس على ستاد سوفي الذي يتسع لسبعين ألف متفرج.

وسيواجه بعد ذلك ليفربول في الثالث من أغسطس آب في جامعة ساوث كارولاينا في كولومبيا، في أكبر مباراة كرة قدم للأندية على الإطلاق يستضيفها ملعب وليامز-برايس الذي يتسع لأكثر من 77 ألف متفرج.

ولعب مانشستر يونايتد أربع مباريات في صيف العام الماضي بالولايات المتحدة أمام جمهور تجاوز 235 ألف متفرج، بما في ذلك مواجهة بمدرجات مكتظة أمام أرسنال في نيوجيرزي.

    المصدر :
  • رويترز

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