السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025
مانشستر يونايتد ينعش موسمه المتعثر بالفوز 2-1 على تشيلسي

منذ 4 دقائق
لاعبو مانشستر يونايتد

لاعبو مانشستر يونايتد (رويترز)

أنعش مانشستر يونايتد موسمه المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل برونو فرنانديز وكاسيميرو هدفين ليقودا الفريق المضيف لفوز مثير 2-1 على تشيلسي اليوم السبت.

بدأ تشيلسي الشوط الأول بأسوأ صورة ممكنة بعد طرد حارس مرماه روبرت سانشيز في الدقيقة الخامسة بسبب تدخل عنيف على برايان مبيومو إذ أسقط مهاجم يونايتد خارج منطقته وهو في طريقه للمرمى.

واستغل أصحاب الأرض تفوقهم العددي ليسجل فرنانديز وكاسيميرو هدفين ليونايتد في أول 37 دقيقة.

وتعادل تشيلسي بطرد كاسيميرو دون داع قبل نهاية الشوط الأول، وحصل على فرصة للعودة في النتيجة لكن هدف تريفوه تشالوباه بضربة رأس في الدقائق الأخيرة كان كل ما استطاع الزوار فعله إذ نجح يونايتد في التشبث بثلاث نقاط مهمة.

    المصدر :
  • رويترز

