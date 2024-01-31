الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
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مانشيني يثير حفيظة السعوديين

منذ 30 دقيقة
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أثار مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبيرتو مانشيني، حفيظة السعوديين عقب مغادرته ملعب اللقاء في المباراة أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس أمم آسيا، قبل انتهاء ركلات الترجيح.

وتسبب الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بسخط جماهيري واسع ضده.

وبعد إضاعة السعودية ركلتي جزاء، غادر مانشيني ملعب اللقاء، رغم أن المباراة لم تنته بعد، علما أن كوريا الجنوبية تفوقت ووصلت إلى ربع النهائي.

وفي وقت لاحق، برر مانشيني تصرفه بالقول إنه كان يعتقد أن كوريا تبقى لها ركلة واحدة فقط لتنهي اللقاء بالفوز، مقدما اعتذاره للجماهير السعودية.

وعلق رئيس الاتحاد السعودي للكرة ياسر المسحل على المشهد، قائلا إن “مغادرة مانشيني قبل تنفيذ الركلة الأخيرة أمر غير مقبول نهائيًا، ولا نقبل تصرفه”.

واستدرك المسحل: “لكن المدرب اجتمع مع اللاعبين وشكرهم.. وكعمل فني لدينا رضا تام”.

وكان مانشيني أثار حفيظة السعوديين قبيل البطولة، باستبعاده عددا من نجوم المنتخب لاتهامهم برفض اللعب إلا في حالة ضمنوا مكانتهم في التشكيلة الأساسية.

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدت له على منصة x (تويتر سابق): “مغادرة مانشيني قبل تنفيذ الركلة الأخيرة أمر غير مقبول نهائيًا ولا نقبل تصرفه، لكن المدرب اجتمع مع اللاعبين وشكرهم.. وكعمل فني لدينا رضا تام”.

وودعت السعودية البطولة من الدور ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي.

    المصدر :
  • وكالات

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