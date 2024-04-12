مانوم لاعبة أرسنال قد تعود للملاعب قريباً!

قال يوناس إيديفال مدرب فريق أرسنال لكرة القدم للسيدات: “إن لاعبة الوسط النرويجية فريدا مانوم قد تعود للملاعب قبل نهاية أبريل نيسان الجاري بعد أقل من شهر على سقوطها على أرض الملعب”.

وسقطت لاعبة منتخب النرويج (24 عاما) على أرض الملعب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للسيدات أمام تشيلسي يوم 31 مارس آذار، لكن الفحوصات الأخيرة لم تظهر أي مشكلات في القلب.

وقال إيديفال للصحفيين اليوم الجمعة “كل شيء يبدو جيدا وهذا هو الأهم. إنها تخضع لبروتوكول مراقبة متدرج هنا الآن للعودة للعب. ولن تكون متاحة في تشكيلة الفريق يوم الأحد.

“لكن بعد ذلك، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يبدو من الواعد بالنسبة لها أن تكون متاحة للعب مجددا”.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني مباراة الدوري الممتاز للسيدات ضد ليستر سيتي في 21 أبريل نيسان على ملعب الإمارات، قال إيديفال “نعم، هذه هي المباراة التالية”.

وتلقت مانوم العلاج على أرض الملعب لما يقارب عشر دقائق قبل استبدالها، وفاز أرسنال 1-صفر بعد الشوطين الإضافيين.

لكنها لم تلعب منذ ذلك الحين وانسحبت من تشكيلة النرويج التي خاضت مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2025 الأسبوع الماضي.