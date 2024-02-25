ماوريسيو بوكيتينو: تشيلسي يحقق تطورا واضحا

صرح ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي قبل المواجهة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم مع ليفربول في وقت لاحق اليوم الأحد أن فريقه يبث روحا قتالية أكثر قوة في نفوس لاعبيه الشبان الساعين لإطلاق مسيراتهم المهنية عن طريق الفوز بالألقاب.

ويحقق بوكيتينو بعض النجاح بينما يسعى لتحويل فريقه صاحب القيمة العالية إلى منافس على الألقاب واستعادة مكانته كواحد من أفضل الأندية في إنجلترا بينما يتحقق بعض التفاهم والتناغم بين اللاعبين.

وخسر تشيلسي 4-1 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي لكنه بعد ذلك فاز 3-1 على أستون فيلا وتعادل 1-1 مع البطل مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الماضي.

وقال بوكيتينو للصحفيين “الأوضاع تتغير. هل رأيتم في بداية الموسم هذا النوع من السلوك من جانب اللاعبين؟ عندما يحتفلون ككتلة واحدة سويا وعندما يشجعون بعضهم البعض.

“عندما تضع بذرة فإنك لا ترى النتائج مباشرة لكنها تبدأ في النمو. هذا هو حال جميع الفرق الجديدة.. بناء هذه الروح التنافسية.

“الفوز بالألقاب سيكون وسيلة جيدة للوصول إلى هذه القدرة التنافسية الجيدة. المركز الثاني هو أسوأ شيء في العالم. سنبني المسيرات المهنية للاعبين وسنبني مسيراتنا المهنية عن طريق الفوز بالألقاب.”

ويأمل بوكيتينو في الفوز بأول لقب إنجليزي بعد فشله في ذلك مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير عندما خسر في نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 2015 كما خسر بعد ذلك في قبل نهائي كأس إنجلترا مرتين.

ويسعى تشيلسي للفوز على ليفربول في ملعب ويمبلي اللندني الشهير اليوم والتتويج بلقب كأس الرابطة للمرة السادسة بعد خسارته في آخر خمس مباريات نهائية في مسابقات الكؤوس المحلية بما في ذلك هزيمته أمام ليفربول في كأس الرابطة وكأس إنجلترا في موسم 2021-2022.