مايكل أوين نجم ليفربول: على صلاح "إنزال رأسه" قليلاً

طلب مايكل أوين نجم ليفربول السابق النجم المصري محمد صلاح بالتواضع والتركيز على لعب كرة القدم، مشيراً إلى أن الناس يحسدونه على ما يتقاضاه من أموال.

واشتبك صلاح مع مدربه يورغن كلوب قبل دخول الأول بديلاً في مباراة وست هام الجولة قبل الماضية أمام الكاميرات، قبل أن يقول في حديث للإعلامين بأنه “سيشعل ناراً” إن تكلم، لكن الأمور عادت طبيعية الجولة الماضية بعدما سجل هدفاً وصنع آخر أمام توتنهام.

وقال مايكل أوين، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 2001 لموقع “غامبلينغ زون”: لم يعجبني ما فعله محمد صلاح مع يورغن كلوب، أفهم أن الأول غاضب بسبب دخوله قبل 11 دقيقة من النهاية، ولم يعتد على البقاء في دكة البدلاء وقد يرغب بالحصول على الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة، لكن هناك طريقة أفضل مما حدث.

وأتبع: على صلاح “إنزال رأسه” قليلاً، الناس حول العالم يشيرون إليه ويقولون “انظر إلى كم الأموال التي يتقاضها” لكن لا يمكن لومهم، فهم بشر ولديهم مشاعر كذلك.

وختم اللاعب الذي أمضى 8 أعوام مع ليفربول حديثه: أحب عقلية صلاح التنافسية وكيف يريد أن يلعب كل دقيقة ويسجل أهدافاً، لكن المفترض أن يتحلى بالتواضع في تلك اللحظة، ويلعب ومن ثم يتحدث مع كلوب في تمرين اليوم اللاحق على انفراد، أنا شخصياً لا أحب تلك التصرفات أمام الكاميرات.