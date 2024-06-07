مايك تايسون يتحدى جيك بول لنزال مثير في تكساس.. متى الموعد؟

قال مروجو مباريات اليوم الجمعة إن مايك تايسون وجيك بول سيتواجهان في 15 نوفمبر تشرين الثاني المقبل على ملعب (إيه.تي.أند.تي) في أرلينجتون بولاية تكساس بعد تأجيل النزال الذي كان موعده 20 يوليو تموز بسبب القرحة التي أصيب بها بطل العالم السابق في وزن الثقيل مؤخرا.

وأوصى الأطباء تايسون (57 عاما) بإجراء تدريبات خفيفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أن يستأنف تدريباته بصورة كاملة دون أي قيود.

وقال تايسون “على الرغم من اضطرارنا إلى تأجيل النزال، إلا أنني سأستأنف التدريب قريبا.

“بينما لدينا موعد جديد، ستكون النتيجة هي نفسها بغض النظر عن موعد نزالنا. وسيتم التفوق على جيك بول بالضربة القاضية”.

ولم يشارك تايسون في أي نزال احترافي منذ 2005 وحقق خلال مسيرته 50 فوزا (منها 44 بالضربة القاضية) مقابل ست هزائم بينما حقق بول (30 عاما)، وهو صانع محتوى سابق عبر يوتيوب تحول للملاكمة، تسعة انتصارات في عشر مباريات.