مايولو ينقذ سان جيرمان بالتعادل مع ستراسبورج ويحافظ على الصدارة

منذ 54 دقيقة
سيني مايولو لاعب باريس سان جيرمان

اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 3-3 على أرضه أمام ستراسبورج في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما سجل سيني مايولو هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليظل الفريق في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة.

افتتح برادلي باركولا التسجيل سريعًا لصالح سان جيرمان، قبل أن يقلب ستراسبورج النتيجة بتسجيل خواكين بانيتشيلي ودييجو موريرا هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف بانيتشيلي هدفه الشخصي الثاني في بداية الشوط الثاني.
قلص جونسالو راموس الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ثم أدرك مايولو التعادل برأسية بعد محاولة أولى ضائعة، لتنتهي المباراة بالتعادل ويحافظ سان جيرمان على الصدارة بفارق نقطة عن ستراسبورج ونقطتين عن مرسيليا وليون.

    المصدر :
  • رويترز

