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ما السر وراء ضحك ديمبلي بعد فوز باريس على برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

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تفاعل مستخدمون لمنصة “إكس” (تويتر سابقا) مع لقطة مصورة لعثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على هامش مواجهة الفريق لنظيره برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وأظهرت اللقطة ديمبيلي وهو ينتابه الضحك في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+ من زمن المباراة، التي انتهت بفوز النادي الباريسي بأربعة أهداف لواحد، لتسفر عن بلوغه للدور نصف النهائي وإقصاء الفريق الكتالوني من المسابقة.

وشعر عثمان ديمبيلي بسعادة كبيرة، بعد أن نجح برفقة زملائه في التفوق على ناديه السابق، برشلونة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/6.

وكان مشجعو نادي برشلونة أطلقوا صافرات استهجان في المباراتين، ضد لاعبهم السابق، إلا أن ديمبيلي نجح في تسجيل هدفين أمام الفريق الكتالوني، الّذي لعب له بين عامي 2017 و2023.

كما تحصل عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 26 عاماً، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإياب.

    المصدر :
  • CNN عربي

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