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ما المبلغ الذي سيحصل عليه بطل آسيا الليلة؟

منذ ساعة واحدة
كأس آسيا

كأس آسيا

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تقدم المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، بهدفٍ دون مقابل على منتخب الأردن، مساء اليوم، في نهائي مرتقب لبطولة كأس آسيا 2023.

وبينما يطمح المنتخبان لتحقيق اللقب الأغلى، الذي تتجاوز فرحته المردود المادي، تتساءل الجماهير عن الجوائز المالية التي سيحصل عليها بطل آسيا.

وحصل كل من منتخبي كوريا الجنوبية وإيران، على مبلغ مليون دولار لكل منهما، مكافأة لوصولهما دور نصف النهائي.

لكن بطل كأس آسيا، سيحصل على 5 ملايين دولار، بينما سيحصل الخاسر من موقعة السبت، على 3 ملايين دولار.

وسيواجه منتخب الأردن نظيره القطري على استاد لوسيل، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، في نهائي عربي خالص للبطولة الآسيوية

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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