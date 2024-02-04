ما سر تفاؤل مدرب كريستال بالاس ؟

صرح روي هودجسون مدرب كريستال بالاس إنه سيقاتل ولن يستسلم رغم تراجع فريقه واقترابه من منطقة الهبوط عقب هزيمته الكبيرة 4-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

وحقق برايتون فوزه الأول في الدوري هذا العام على أرضه في استاد أميكس ليزيد الضغوط على هودجسون الذي تراجع فريقه إلى المركز 14 بين فرق البطولة العشرين برصيد 24 نقطة بعد 23 مباراة ليصبح على بعد خمس نقاط من منطقة الهبوط.

لكن الهزيمة كانت موجعة أكثر لجمهور كريستال بالاس بالنظر لقوة المنافسة بين مشجعي الفريقين على وجه الخصوص.

وقال هودجسون “تعاقدت لتولي تدريب هذا النادي ولدي القوة والعزم والتصميم على تغيير الأوضاع ولن استسلم بسبب حدوث مثل هذه الأمور.”

وتعرض هودجسون مدرب منتخب إنجلترا السابق لانتقادات من جانب بعض مشجعي كريستال بالاس عندما أشرك الجناح مايكل أوليسي (22 عاما) بديلا لأحد زملائه خلال تقدم برايتون 3-صفر. وبعد أقل من 10 دقائق تجددت إصابة اللاعب في الفخذ.

وقال هودجسون “أبلغوني أنه لن يتمكن من اللعب أساسيا من البداية وكل شيء كان على ما يرام.

“أبلغوني وأبلغني هو أنه يمكنه التواجد مع البدلاء في الملعب واللعب في الشوط الثاني. وأنا للأسف على لا أعلم الغيب.”

وسيلتقي كريستال بالاس في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز مع ضيفه تشيلسي في 12 فبراير شباط الجاري.