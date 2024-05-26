مبابي سعيد بإحراز كأس فرنسا قبل الرحيل عن سان جيرمان

‬قال كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا إنه يرحل عن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مرفوع الرأس بعد إحراز الفريق كأس فرنسا بفوزه في المباراة النهائية على أولمبيك ليون 2-1 الليلة الماضية.

وأعلن مبابي هذا الشهر أنه سيرحل عن الفريق الباريسي في نهاية الموسم بعد استمراره في صفوفه سبع سنوات أصبح خلالها هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا.

وكانت آخر مبارياته مع الفريق هي نهائي كأس فرنسا الليلة الماضية على ملعب بيير موروا في ليل وأحرز باريس سان جيرمان الفوز بفضل هدفي عثمان ديمبلي وفابيان رويز في الشوط الأول.

وقال مبابي للصحفيين “كان الأمر صعبا وممتعا أيضا لأنها مباراة نهائية وفزنا في نهاية المطاف. كان الأمر مفعما بالسعادة”.

وأضاف “كلها ذكريات جيدة وسنوات عديدة قضيتها في باريس سان جيرمان وبالطبع في هذا الدوري. سنرحل وهاماتنا مرفوعة خاصة مع الكأس ونحتفظ فقط بالإيجابيات”.

وارتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وردا على سؤال حول سبب عدم إعلانه عن وجهته القادمة بعد، قال اللاعب (25 عاما) “لأنني أعتقد أن أفضل شيء يجب فعله هو إنهاء هذا الوداع.

“أعتقد أن كل ما أردته هو إنهاء الموسم بطريقة جيدة مع فريقي. هناك لقب. أعتقد أن لكل شيء موعده. سأعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب. أعتقد أن أمامنا بضعة أيام، لذا لا مشكلة”.