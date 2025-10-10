الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
مبابي: نمط الحياة في مدريد ساعدني على التحسن ذهنيا وبدنيا

منذ 43 دقيقة
كيليان مبابي في الدوري الإسباني - ريال مدريد × سيلتا فيجو

قال كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد إنه يستمتع بوجوده في إسبانيا مشيدا بهدوء المدينة التي تساعده على التعافي ذهنيا وبدنيا في الوقت الذي يتطلع فيه إلى مواصلة بدايته المتألقة هذا الموسم.

وسجل قائد منتخب فرنسا (26 عاما) 14 هدفا في 10 مباريات في جميع المسابقات في موسمه الثاني مع ريال مدريد.

يأتي ذلك بعد موسمه الأول الرائع الذي سجل فيه 44 هدفا في جميع المسابقات رغم إخفاق ريال مدريد في الفوز بأي لقب كبير.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجاني في يونيو حزيران 2024 تاركا باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات قضاها في النادي الباريسي جعلته يتصدر قائمة هدافي الفريق على مر العصور برصيد 256 هدفا.

وخلال الفترة التي قضاها في باريس، فاز بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة ألقاب في كأس فرنسا.

وقال مبابي للصحفيين قبل مواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم اليوم الجمعة “لا توجد مسيرة احترافية دون منغصات. قد تكون هناك سنوات صعبة تواجه فيها المزيد من التحديات”.

وأضاف “لكني تأقلمت جيدا في مدريد وأصبحت أكثر هدوءا واسترخاء. هذا ليس هجوما على فرنسا، لكني أصبحت أكثر استرخاء في مدريد. نمط الحياة مختلف، إنه أقل صخبا من باريس.

“لكنني أعتقد أن هذا جزء من تطور الشخصية.

“تمكنت من إعادة ضبط نفسي واستعادة قدراتي الذهنية والبدنية. لكننا ما زلنا في بداية الموسم، في شهر أكتوبر فقط ولا يزال هناك الكثير للعب من أجله وسيكون هناك الكثير لإظهاره”.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم بعد أن حصدت ست نقاط من مباراتين.

ويملك مبابي فرصة لتخطي أوليفييه جيرو كأفضل هداف لفرنسا على مر العصور. ويحمل جيرو، الذي أنهى مسيرته الدولية بعد بطولة أوروبا 2024، الرقم القياسي برصيد 57 هدفا بينما يتأخر مبابي بخمسة أهداف فقط عن هذا الرقم.

    المصدر :
  • رويترز

