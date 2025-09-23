مبابي وفينيسيوس يتألقان في فوز ريال مدريد على ليفانتي 4-1

واصل ريال مدريد بدايته المثالية للموسم بفوز مثير 4-1 على ليفانتي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إذ قاد فينيسيوس جونيور فريقه للهيمنة على الشوط الأول قبل أن يضمن زميله كيليان مبابي الانتصار بتسجيله هدفين في الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد ست مباريات، موسعا الفارق إلى خمس نقاط عن برشلونة حامل اللقب، الذي يملك مباراة مؤجلة قبل مباراته ضد ريال أوبييدو يوم الخميس المقبل. ويحتل ليفانتي المركز 16 برصيد أربع نقاط.

افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 28 ثم مرر الكرة إلى فرانكو ماستانتونو بعدها بنحو 11 دقيقة ليضاعف تقدم ريال مدريد من مسافة قريبة.

وهدد ليفانتي ولفترة وجيزة بالعودة في النتيجة بعد ضربة رأس من إيتا إيونج سكنت الشباك في الدقيقة 54، لكن مبابي أعاد الفارق إلى هدفين لصالح ريال مدريد بعدها بتسع دقائق من ركلة جزاء قبل أن يحسم الفوز في الدقيقة 66 من هجمة مرتدة سريعة.