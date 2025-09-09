الأربعاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
مبابي يتألق في انتصار فرنسا على أيسلندا بتصفيات كأس العالم

منذ ساعة واحدة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

سجل كيليان مبابي هدفا وصنع آخر ليقود فرنسا لقلب تأخرها إلى فوز 2-1 على أيسلندا على أرضها اليوم الثلاثاء لتحافظ على بدايتها المثالية ضمن المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، تصدرت فرنسا بقيادة ديدييه ديشان، الترتيب بست نقاط من مباراتين، بفارق ثلاث نقاط عن أيسلندا. وتملك أوكرانيا وأذربيجان نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق من اليوم.

اعتقد أندري لوكاس جوديونسن أنه سجل هدف التعادل بشكل مثير قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي عندما سدد الكرة بقوة في الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه شد قميص إبراهيما كوناتي.

وكان جوديونسن قد استغل خطأ مايكل أوليس ليضع أيسلندا في المقدمة في الشوط الأول، لكن مبابي عادل النتيجة من ركلة جزاء قبل أن يصنع هدف الفوز لزميله برادلي باركولا في الشوط الثاني.

ولعبت فرنسا آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد أوريليان تشواميني بسبب تدخل متهور لكن فرنسا صمدت لتواصل مسيرة تمتد منذ 32 عاما لم تهزم فيها فرنسا على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم سوى من إسبانيا.

    المصدر :
  • رويترز

