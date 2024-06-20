مبابي يتأهب لمواجهة هولندا بقناع خاص بعد إصابته في مباراة النمسا

‬قال ديدييه ديشان مدرب فرنسا اليوم الخميس إن كيليان مبابي قائد المنتخب سيكون متاحا للمشاركة في المباراة الثانية للفريق في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، أمام هولندا، رغم إصابته بكسر في الأنف خلال الفوز 1-صفر على النمسا.

وتعرض المهاجم مبابي (25 عاما) للإصابة إثر التحام مع النمساوي كيفن دانسو ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور على قناع وقائي كي يتمكن من المشاركة في مواجهة هولندا في المباراة المقررة غدا الجمعة ضمن المجموعة الرابعة.

وقال ديشان للصحفيين “كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح بعد هذه الصدمة الكبيرة التي تعرض لها.

“بالأمس، كما ترون، كان قادرا على الخروج والقيام ببعض الأنشطة. وسيكون هذا هو الحال الليلة أيضا.

“لذا فقد سارت الأمور في الاتجاه الصحيح لضمان أن يكون متاحا لمباراة الغد”.

وارتدى مبابي اليوم الخميس القناع المصنوع خصيصا له.

وقال ديشان “نعم، كيليان مبابي سيرتدي قناعا، لستم بحاجة حقا إلى معرفة تفاصيل حول هذا القناع”.

وكانت هولندا قد حققت الفوز في مباراتها الأولى أيضا، إذ حولت تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على بولندا.