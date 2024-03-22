مبابي يتوقع الكشف عن فريقه الجديد قبل بطولة أوروبا

‭‭‭‭ ‬‬‬‬قال كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، اليوم الجمعة، إنه “يثق أنه سيعرف النادي الذي سينتقل إليه الموسم القادم قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو حزيران المقبل”.

وقال مبابي، الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، إنه يركز على تمثيل منتخب بلاده في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس وذلك إذا سُمح له بالمشاركة.

وأبلغ مبابي الصحفيين قبل المباراة الودية أمام ألمانيا غدا السبت “لم أعلن أي شيء بعد عن مستقبلي لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. قلت دائما إنه حين يكون هناك شيء سأعلنه. سأفعل ذلك كرجل.

“أعتقد أن مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا”.

وقال مبابي (25 عاما) إن المشاركة في الأولمبياد ستكون حلما بالنسبة له لكن القرار ليس في يديه.

وأضاف “أردت دائما اللعب في الأولمبياد ورغبتي لم تتغير. لكن إذا لم يسمح لي فإنني سأفعل ما يُطلب مني (من ناديه الجديد)”.

وتقام منافسات كرة القدم للرجال في الأولمبياد بين منتخبات تحت 23 عاما، مع السماح بثلاثة لاعبين فقط فوق السن بالمشاركة مع كل فريق.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا إن مواجهة ألمانيا تكون دائما مثيرة حتى إذا كانت ودية.

وقال “إنها ليست مباراة رسمية لكنها تظل عظيمة.

“كل المباريات مهمة، أنت من سيحكم. أنا والطاقم التدريبي سنستغل هذه المباريات للوقوف على جميع الاحتياجات قبل اختيار التشكيلة النهائية. هناك دائما دروس يجب تعلمها”.

وستلعب فرنسا مباراة ودية أخرى ضد تشيلي يوم الثلاثاء قبل أن تواجه النمسا في أولى مبارياتهما بدور المجموعات لبطولة أوروبا يوم 17 يونيو. وستبدأ دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو تموز.