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مبابي يسجل في فوز فرنسا 3-صفر على لوكسمبورغ وديا

منذ دقيقتين
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

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تناوب راندال كولو مواني وجوناثان كلاوس وكيليان مبابي على تسجيل الأهداف لتحقق فرنسا فوزا سهلا 3-صفر على لوكسمبورج وديا استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم في ميتز (الأربعاء 5-6-2024).

ومنح كولو مواني التقدم لفرنسا قبل الاستراحة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية رائعة من مبابي قبل أن يعزز كلاوس النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وضمن مبابي الفوز بهدف من تسديدة مباشرة منخفضة.

وتلعب فرنسا مع كندا يوم الأحد في مدينة بوردو في آخر مبارياتها الودية استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق 14 يونيو حزيران.

وتستهل فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو ثم تواجه هولندا يوم 21 من الشهر ذاته قبل أربعة أيام من اللعب أمام بولندا.

    المصدر :
  • رويترز

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