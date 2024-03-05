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مبابي يسجل هدفين ليعبر بسان جيرمان نحو دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

منذ 47 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مريح 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد ليتفوق الفريق الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور 16.

وفي ظل سعيه للفوز بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، استفاد باريس سان جيرمان المنضبط من الهجمات المرتدة التي سنحت له معتمدا على سرعة مبابي وقدرته على الحسم.

وصنع مبابي فرصتين مبكرتين قبل أن يسجل هدف التقدم بتسديدة في الدقيقة 15.

وعاد قائد فرنسا مجددا ليسجل في الدقيقة 56 بعد تمريرة من لي كانج-إن بتسديدة سكنت شباك حارس سوسيداد.

وسجل ميكل ميرينو لاعب سوسيداد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 من تسديدة غيرت اتجاهها.

وبعد دور مجموعات رائع لم يخسر فيه سوسيداد في المجموعة الرابعة التي أنهاها في الصدارة أمام إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، تراجع مستوى الفريق الإسباني مؤخرا وفاز مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وخاض مبابي إحدى الأمسيات المثالية وكانت سرعته وحسمه على الجبهة اليسرى أكبر من أن يوقفهما دفاع سوسيداد. وسجل مبابي 11 هدفا من آخر 15 هدفا سجلها باريس في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال.

وبعدما تلقى تمريرة طويلة من عثمان ديمبلي، انطلق مبابي داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وراوغ المدافع إيجور زوبيلديا ليطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة.

وأضاف مبابي الهدف الثاني بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس أليكس ريميرو.

وبدا سان جيرمان راضيا بالتراجع أمام سوسيداد الذي لم يشكل تهديدا يذكر في معظم فترات المباراة.

ولم يسعف الوقت سوسيداد في العودة في النتيجة بعد هدف ميرينو المتأخر، ليبلغ باريس سان جيرمان دور الثمانية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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