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مبابي يظهر بالقناع الواقي ويسجل هدفين في مباراة تدريبية

منذ 10 ثواني
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

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شارك كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا في مباراة تدريبية (السبت 22-6-2024) في أول مواجهة تنافسية له منذ إصابته بكسر في الأنف وسجل هدفين في مرمى فريق بادربورن تحت 21 عاما على هامش بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وجلس مبابي على مقاعد البدلاء لكنه لم يشارك في التعادل السلبي مع هولندا أمس الجمعة في المباراة الثانية لفرنسا بالمجموعة الرابعة بعد إصابته بكسر في الأنف خلال الفوز 1-صفر على النمسا في أول مباراة لفرنسا يوم الاثنين الماضي.

وارتدى مبابي قناعا واقيا أمام لاعبي أكاديمية بادربورن وخاض المباراة بأكملها والتي تألفت من شوطين مدة كل شوط 30 دقيقة. كما صنع هدفين.

    المصدر :
  • رويترز

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